Serik Hali'nde karpuz satışa çıktı



ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde sezonun ilk karpuzları Toptancı Hali'nde kilosu 2.5 TL'ye alıcı buluyor.



Serik'te sezonun ilk karpuzu Toptancı Hali'nde görücüye çıktı. Halde 2.5 TL'ye alıcı bulan karpuz buradan Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.



Üreticilerden Müjdat Özen, "Erken mahsul karpuzumuzu hale getirdik. Fiyatımız çok iyi, inşallah böyle devam eder. Biz çiftçilerin yüzü güler" dedi.



Komisyoncular Mehmet Mert, İsa Mert ve üretici Mevlüt Balaban da "Bir haftadır Serik Hali'nde erken mahsul olan karpuz gelmekte. Şu andaki piyasası 2-2.5 TL arasında gitmekte. İstanbul ve çeşitli şehirlerimizde nakliyeyle birlikte pazarlarda 3.5-4 lira arasında satılmaktadır" diye konuştu.