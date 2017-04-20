Serik Devlet Hastanesi'ne Son Teknoloji Mr ve Tomografi Cihazlarına Kavuşuyor

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Yusuf Kara, Serik Devlet Hastanesi'ne son teknoloji serisi olan MR ve BT cihazlarının Serik Devlet Hastanesi'ne kazandırıldığını ve cihazların önümüzdeki Haziran ayında kurulumunun yapılacağını açıkladı. Kara, "En kısa sürede tüm vücut, beyin, anjio, ortopedik, gövde, onkolojik ve kolanjiografi MR incelemelerine imkan sağlayacaktır" dedi.



Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Yusuf Kara, "Hastanemizde halen hizmet veren MR cihazının yerine Haziran ayında son teknoloji MR cihazı kurulacak. Kullanmakta olduğumuz cihaz 0,3 tesla gücünde, yeni cihaz ise 1,5 tesla gücünde olacak. Böylece özellikli çekimler için hastanemize başvuran hastalarımızın merkezdeki hastanelere gitmesine gerek kalmayacak. Yüksek çözünürlüklü ve hızlı görüntüleme özelliğine sahip yeni MR cihazı ile doktorlarımıza hızlı, kapsamlı ve eksiksiz tetkik imkanı sağlayacağız. Bu cihaz, Manyetik Rezonans teknolojisinin ulaştığı en yeni özelliklere sahip olacak"dedi.



Haziran ayında yenilenecek olan diğer cihaz Bilgisayarlı Tomografi (BT) hakkında da bilgi veren Başhekim Kara, "Bilgisayarlı Tomografi halen kullanmakta olduğumuz tomografi cihazı aynı anda en fazla 2 kesit alıyor. Gelecek olan yeni tomografi cihazı ise aynı anda 16 kesit alıyor. Yeni cihazımız bize hızlı çekim, daha az radyasyon, kaliteli görüntü gibi avantajlar sağladığı gibi hasta randevu sürelerinin de kısalmasını sağlayacaktır. diye konuştu. (ST) - ANTALYA