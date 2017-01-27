Serik Belediyespor Sportif Direktörlüğüne Şansal Getirildi

Serik Belediyespor Sportif Direktörlüğe Mehmet Şansal getirildi.



Bir dönem Kasımpaşaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Mehmet Şansal, tecrübeli Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki ile güçlenen Serik Belediyespor'da Sportif Direktör olarak göreve başladı. Serik Belediyespor, Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ın girişimleriyle kadroya dahil edilen Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki ile güçlenirken Mehmet Şansal'ı da Sportif Direktörlük için anlaşarak profesyonellik yolunda da gücüne güç kattı. Şansal, Serik Belediyespor yönetim kurulu üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan ile birlikte tesislere giderek teknik heyet ve futbolcularla tanıştı. Yeni Sportif Direktör Şansal, "Buraya gelmemizin tek amacı Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ın istek ve arzusudur. Başkanımız futbolu çok seviyor. Serik Belediyespor'u bir an önce profesyonel lige çıkartmak için çalışıyor. Bende sizlere burada ağabeylik yapacağım. Sizlerin dertleri ve sorunları olduğu zaman çözüm bulacağım. Bizler hayatlarını futboldan kazanan insanlarız. Onun için başarılı olmak için hep birlikte çalışacağız. Kendimizi geliştirerek Seriklilerin istediği 3. Lige bu takımımızı hep beraber çıkartacağız. Gece gündüz çalışacağız. Hep hayal ettiğimiz başarıyı hep beraber başaracağız. Tabi bu yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlarımızla birlikte olacak" dedi. - ANTALYA