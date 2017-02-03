Serik Belediyesi Şubat Ayı Devam Meclisi

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Belediye meclisinde Serik'ten çıkacak Türkiye ve Dünya şampiyonu sporcuları ödüllendireceğini söyledi.



Serik Belediyesi Şubat ayı devam meclis toplantısı Belediye Başkanı Ramazan Çalık başkanlığında gerçekleştirildi. Şubat ayı ilk toplantısında ilgili komisyonlara havale edilen maddeler Meclisin devam toplantısında komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi. Serik Pazarcılar Odası Başkanı Erdal Çam tarafından verilen pazar yeri işgaliye ücretlerinde pazarcıların ekonomik sıkıntıları nedeniyle indirime gidilmesi konusundaki dilekçesini değerlendiren belediye meclisi, 2016 yılı içerisinde uygulanan fiyatların 2017 yılında da uygulanması yönünde oy birliği ile kabul etti. Ayrıca işgaliye ücretlerinin 2 taksit yerine haftalık alınmasına karar verildi.



Meclis üyesi kontenjanından Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Kaya'nın Belediye Başkanının maaşının 3 te 2 sine geçemez ilkesinden yola çıkılarak 2017 yılı içerisinde ortalama 5 bin 315 lira olmasına belediye meclisince oy birliği ile karar verildi. Gündem dışı konuşmalarda Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Çalık, "TOKİ ile geçtiğimiz hafta içerisinde görüşmelerde bulunduk. Proje çalışmaları devam ediyor, Proje bittiğinde (Yenilemeye var mısınız?) diyerek halkımıza referandum ile soracağız" dedi. Başkan Çalık, ayrıca Serikli başarılı sporculara bir maaşını vereceğini taahhüt ederek, "Serik'ten çıkacak Türkiye ve Dünya şampiyonu sporculara 1 maaşımı ödül olarak vereceğim" dedi. - ANTALYA