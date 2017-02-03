Serik Belediyesi Meclis Toplantısı

Serik Belediyesinin şubat ayı Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ramazan Çalık başkanlığında yapıldı.



Toplantıda başkan yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Kaya'nın maaşının 2017 yılı içerisinde ortalama 5 bin 315 lira olmasına oy birliğiyle karar verildi.



Serik Pazarcılar Odası Başkanı Erdal Çam tarafından, pazar yeri işgaliye ücretlerinde indirime gidilmesi konusunda verilen dilekçe değerlendirildi.



Belediye Meclisi, 2016 yılı içerisinde uygulanan fiyatların 2017 yılında da uygulanmasına, işgaliye ücretlerinin 2 taksit halinde değil de haftalık alınmasına karar verdi.



Kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili olarak meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Çalık, "TOKİ ile geçtiğimiz hafta içerisinde görüşmelerde bulunduk. Proje çalışmaları devam ediyor, Proje bittiğinde 'Yenilemeye var mısınız?' diyerek halkımıza referandum ile soracağız." dedi.



Başkan Çalık ayrıca, Serik'ten çıkacak Türkiye ve dünya şampiyonu sporculara bir maaşını ödül olarak verme vaadinde de bulundu.