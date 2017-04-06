Şerife Karahançer ile Duygusal Anatomi



Psoasi rahatlamak, dengeyi geliştirmek, yürüyüş (biçimi) analizi;



Derin iç hat ayakta başlayıp dilde biten derin, merkez kanaldır. Derin iç hat bacakları gövdeyle ilişkilendirir ve süptil ( ince, alt) bedene giden yolda sensör görevi görür. Şerife Karahançer ile duygusal anatomi workshopta psoasi rahatlamak, dengeyi geliştirmek ve yürüyüş analizi eğitimlerini içermektedir.



Bu workshopta aşağıdakileri öğreneceksiniz;



? Yürüyüş şeklinizi nasıl geliştireceğinizi ve diğer kişilerin yürüyüş biçimlerini okumayı



? Ayakta veya yürürken genel denge pozisyonlarını geliştirmeyi



? Kronik çene ve boğazdaki gerilimleri rahatlatmayı



? İnce hizalanmalara odaklanarak genel beden farkındalığını geliştirmeyi



? Kronik ayak gerilimlerini ve kas kramplarını rahatlatma teknikleri ve pratiklerini



Bedendeki ince yolları derinlemesine anlayarak tüm vücudun farkındalığı için gerekli içsel bakışı kazanabilmek ve serin iç hattaki ayarlamalarla asanalarda kalıcı dengeyi sağlamak için; tüm seviyelere açıktır. Biraz asana biraz tartışma…



İzmir Karuna Yoga



Adres: Bostanlı Mah. Cengiz Topel Cad. 6347. Sok.Onurlular Apt. No: 5 35590 Karşıyaka/İZMİR



E-Mail: yoginiserife@gmail.com



Telefon: 0545 531 87 75 (Şerife Karahançer)



http://izmirkarunayoga.com/event/serife-karahancer-ile-duygusal-anatomi/



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : İzmir Karuna Yoga



Mekan Adresi : Bostanlı mahallesi, 6347. Sokak, Onurlular apt. No: 5/B



Başlangıç Saati : 07.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 07.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Şerife Karahançer ile Duygusal Anatomi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır