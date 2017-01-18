Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahındaki geleneksel yürüyüş bu yıl 18-21 Şubat tarihlerinde yapılacak.
Kastamonu Valiliğinin desteği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Şerife Bacı ve Tüm Şehitleri Anma İstiklal Yolu Yürüyüşü" 4 gün sürecek.
İnebolu-Kastamonu güzergahında 95 kilometreden oluşan geleneksel yürüyüşte, Ankara'ya cephane taşırken şehit düşen Şerife Bacı ve tüm şehitler anılacak.
Şerife Bacı ve Tüm Şehitleri Anma İstiklal Yolu Yürüyüşü
Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahındaki geleneksel yürüyüş bu yıl 18-21 Şubat tarihlerinde yapılacak.
Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahındaki geleneksel yürüyüş bu yıl 18-21 Şubat tarihlerinde yapılacak.
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