Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahındaki geleneksel yürüyüş bu yıl 18-21 Şubat tarihlerinde yapılacak.



Kastamonu Valiliğinin desteği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Şerife Bacı ve Tüm Şehitleri Anma İstiklal Yolu Yürüyüşü" 4 gün sürecek.



İnebolu-Kastamonu güzergahında 95 kilometreden oluşan geleneksel yürüyüşte, Ankara'ya cephane taşırken şehit düşen Şerife Bacı ve tüm şehitler anılacak.