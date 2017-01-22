Serie A'da Napoli'den Kritik Galibiyet

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında Napoli, deplasmanda Milan'ı 2-1 mağlup etti.



Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Gianluca Rocchi yönetti.



Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf, konuk ekip oldu. 6'ncı dakikada Lorenzo Insigne ile 1-0 öne geçen Napoli, bu golden 3 dakika sonra Jose Callejon ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2



Maçın 37. dakikasında Milan, Slovak orta saha oyuncusu Juraj Kucka ile skoru 2-1'e getirirken, ilk yarı da bu skorla tamamlandı.



İkinci yarıda iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince, Napoli sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Napoli, puanını 44'e yükseltti. Milan ise 37 puanda kaldı.