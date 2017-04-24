Serhat Ulueren: 'Türkiye'de 3 Büyük Yok, Tek Büyük Beşiktaş Var'

Zeytinburnu'nda katıldığı bir söyleşide Türkiye'deki spor kulüplerinin yönetimlerini eleştiren ünlü spor yorumcusu Serhat Ulueren, "Çok açık ve net söylüyorum bu yönetim modelleriyle bana göre artık Türkiye'de 3 büyük yok, tek büyük Beşiktaş var" dedi.



Zeytinburnu Belediyesi tarafından öğrencilerin bilinçli sporcular olarak yetişmesini ve tecrübeli sporcuların deneyimlerinden faydalanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen spor söyleşileri devam ediyor. Bu kapsamda Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen söyleşinin moderatörlüğünü Eski Milli Futbolcu Ali Gültiken yaparken söyleşinin konuğu ünlü spor yorumcusu Serhat Ulueren oldu. Söyleşi, Ulueren ve Gültiken'in spor dünyasına dair tecrübelerini öğrencilerle paylaşmasıyla başladı. Ardından konuşmacılar öğrencilerin sporculuk ve spor yaşamına ilişkin merak ettiği soruları cevaplandırdı. Ünlü yorumcu Ulueren, öğrencilerden gelen sorular üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dün oynanan derbi maçını değerlendirdi. Sonrasında Ulueren, Türkiye'deki spor kulüplerinin yönetim noktasında eksikleri olduğu ve yanlış transfer taktikleri izlediklerine dikkat çekti.



"Fenerbahçe kaleye 1,5 defa geldi ve Galatasaray'ı bir kez daha yenmiş oldu"



Öğrencilerden gelen sorular üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dün oynanan derbi maçını değerlendiren Serhat Ulueren, "Çok kaliteli bir derbi miydi, bana göre değildi ki çok can sıkıcı bir futbol vardı. Sonuçta Fenerbahçe 1,5 defa geldi kaleye ve Galatasaray'ı bir kez daha yenmiş oldu. Galatasaraylılar'da ciddi bir Fenerbahçe fobisi hala devam ediyor. Fenerbahçe'de kaleye gitmeden kazandığı maçlar oluyor ama Galatasaray'da bunlar olmuyor. Fenerbahçe'nin çok iyi oynayıp kaybettiği bir maçı hatırlamıyorum, burada da enteresan bir durum var" dedi.



"Bana göre artık Türkiye'de 3 büyük yok, tek büyük Beşiktaş var"



Türkiye'de spor kulüplerinin yönetilmesi noktasında eksiklikler olduğuna dikkat çeken Serhat Ulueren, "Çok açık ve net söylüyorum bu yönetim modelleriyle bana göre artık Türkiye'de 3 büyük yok tek büyük Beşiktaş var. Bu yönetim modelleri neticesinde Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek başkanlar kulüplerinde bu şekilde hoyratça transferler yapıp, abuk subuk adamlara bu paraları harcıyor. Bu adamlar kum tanesine, çakıl tanesine gelmiyorlar bu adamlar büyük Euro'lar alıyorlar. Beşiktaş'ın yaptığı hamlelerin hep doğru olduğunu görüyoruz. İnşallah Fikret Başkan büyük havalara girmez, Şenol Hoca'nın da Milli Takım'a gideceği konuşuluyor, Şenol Güneş ile devam ederse Beşiktaş neden arka arkaya 5 yıl şampiyon olmasın. Bu sene zaten bugün Adanaspor maçından sonra şampiyonluğu büyük ölçüde garantiledi diye görüyorum" şeklinde konuştu.



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