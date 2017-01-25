Serhat Ulueren'den Wesley Sneijder ve Riekerink Yorumu

FutbolArena Röportaj - Spor programı sunucusu ve köşe yazarı Serhat Ulueren, Galatasaray'ın yıldız isimleri Lukas Podolski ve Wesley Sneijder ile birlikte teknik direktör Jan Olde Riekerink'i eleştirdi.



Serhat Ulueren: "Wesley Sneijder bir tane büyük maç kazansın"



"Wesley Sneijder Galatasaray'a küçük maçlar dışında son üç yılda hangi maça kazandırdı?" diye sorun Ulueren, "Sıfır, hiç yok. Alanya maçında 20 tane şut deniyor. 1 tanesi 2 tanesi giriyor. Bu başarı mıdır? Aldığı para senede 5.5 milyon euro, ben Sneijder'i Alanyaspor maçını, Antalyaspor maçını, Akhisar Belediyespor maçını kurtarsın diye almadım ki." dedi.



Podolski'ye de değinen Ulueren, "Podolski zaten bir var bir yok. Galatasaray keşke Sneijder ve Podolski'yi Çin'e veya nereye satarsa satsaydı da en azından bu oyunculara ödediği maaş yükünden kurtulmuş olsaydı." şeklinde konuştu.



Serhat Ulueren: "Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray için piyangoydu"



Fatih Terim 2 sene üst üste şampiyon olduğu zaman sonuç odaklı, başarıya odaklı bir kadro kurdu diyen Ulueren, "O kadro yaşlıydı. Sonra Mancini ve Prandelli'de başarısızlık oldu ve Hamza Hamzaoğlu ise bir piyangoydu. Galatasaray tek başına yılbaşı çekilişini bulmuş gibiydi." şeklinde konuştu.



Galatasaray yönetimi Jan Olde Riekerink ile devam edecek mi?



Galatasaray yönetiminde şu anda hiçkimsenin Riekerink ile yola devam etmeyi düşünmediğini dile getiren Ulueren "Ama adam az para alıyor. Kimi getireceksin? Mecbur devam ediyorlar. Şimdi tekrar Hamza'ya gidemezler hangi yüzle gidecekler Hamza hocaya? Hoca biz sana yanlış yaptık gel bizi kurtar mı diyecekler? Ki ben olsam onların yerinde yapardım bunu. Yüzümü kızartırdım yine Hamza hocayı getirirdim takımın başına. Elde kim var ki başka? Fatih Terim'i de kopartamıyorlar Milli Takımdan..." dedi.