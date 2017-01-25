Serhat Ulueren'den Levent Nazifoğlu ve Galatasaray Yönetimine Sert Eleştiri

FutbolArena Röportaj - Spor programı sunucusu ve köşe yazarı Serhat Ulueren, Galatasaray yönetimini ve Levent Nazifoğlu'nu FutbolArena'ya değerlendirdi.



Serhat Ulueren: "Galatasaray için 2017 felaket olacak"



"Galatasaray için 2016 yılı kötü geçti ama bence 2017 yılı felaket olacak." diyen Serhat Ulueren Galatasaray'ın mali olarak zor durumda olduğunu söyledi. Ulueren, "Futbolcular uzun zamandır para alamıyorlar, hep geriden geliyorlar. Geçen seneden alacakları olan oyuncular var. Türkiye Kupası maçları kulüp için gelirden çok gider oluyor. Ben Türkiye Kupası'nda Sneijder'in Selçuk'un oynamasını büyük bir skandal olarak görüyorum ama Riekerink sadece günü kurtarmak adına bunları oynatıyor. Galatasaray'daki durumu şöyle özetleyebiliriz, yönetim işi bilmiyor, çok acemi ve yanlış transferler yapılıyor. Rodrigues gibi yetenekli bir adam aldın, Avrupa'da piyasası yok ama verdin parayı aldın, sonra Bruma üzülmesin diye adamı pasifize edecek yerlerde oynatıyorsun. Tamamen Sneijder'e dayalı bir düzen var Galatasaray'da ve bu takımın başarılı olma şansı yok, yönetim basiretsiz." dedi. Serhat Ulueren: "Levent Nazifoğlu pas tutmuş"



Levent Nazifoğlu hakkında da konuşan Ulueren, "Nazioğlu 30 yıl önce futboldan kopmuş bir isim. Sen artık tamamen pas tutmuş bir ismi alıyorsun ve ben bundan yönetici yapacağım diyorsun Abdurrahim Albayrak gibi... Yani Abdurrahim Albayrak, Ali Dürüst, Fatih Terim üçgeni çok farklı, Sneijder - Levent Nazifoğlu - Riekerink üçlüsü çok farklı. Bir defa burada kimyanın uyuşması mümkün değil." şeklinde konuştu.



Galatasaray'da Bruma'nın bu sezon şuana kadarki tek kazanç olması da değerlendiren Ulueren, "O kazanç da yönetime bağlı değil. Bruma İspanya'ya gitti daha tecrübe sahibi oldu ve bu da futboluna yansıdı. Onun dışında da bir kazanım yok" şeklinde konuştu.