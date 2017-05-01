Serhat Kılıç 'Hadi Be'ye Konuştu

'SÖZ' dizisinde canlandırdığı 'Çolak' karakteriyle izleyicilerinin büyük beğenisini toplayan Serhat Kılıç, canlı yayında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi açıklamalarda bulundu.

Ankara'da Konservatuar Açtım

Ankara'da konservatuar açtığını söyleyen ünlü oyuncu Serhat Kılıç"Ankara'da Konservatuar açtım İngiltere'de bir okulla anlaştık ve oradaki diplomayla buradaki diploma aynı geçerliliğe sahip" dedi.

Rahat Oyun Oynayamıyordum

Özel tiyatrolarda büyük oyunlar yapılamadığı için sahnede rahat performans sergileyeceği oyunlar oynayamadığını söyleyen Serhat Kılıç"Özel tiyatrolarda büyük oyunlar yapılamıyor. Ben rahat oynayabileceğim sahnede performans sergileyeceğim bir müzikal istiyordum ama yapamadık. Bizde hem sahne hem konservatuar açtık" dedi.

Özel Hayatım Yok

Hayatının tümü yeni açtığı konservatuarda ve 'SÖZ' dizisinin çekimlerinde geçtiğini ve özel hayatı olmadığını söyleyen Serhat Kılıç "Konservatuarı açtıktan sonra ve dizi çekimlerinden dolayı hemen hemen hiç boş günüm yok. Ayrıca özel hayatım yok. Hem de böyle olduğu için hayatımda biriside yok doğal olarak" dedi.

Verdiğim Sözlerden Dolayı Albüm Çıkartamıyorum

Albüm çıkartmayı çok istediğini ama bir röportajında albüm çıkartırsam yüzüme tükürün dediği için utandığı söyleyen Serhat Kılıç"Albüm çıkartmayı çok istiyorum ama birkaç röportajımda Hülya Avşar değilim albüm çıkartırsam yüzüme tükürün dedim. Şimdi utandığımdan ve söylediklerimden dolayı albüm çıkartamıyorum" dedi.

