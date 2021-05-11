Serhat Albayrak kimdir? Serhat Albayrak biyografisi!
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Serhat Albayrak kimdir? Serhat Albayrak biyografisi!

Serhat Albayrak kimdir? Serhat Albayrak biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Türk iş insanı ve medya patronu, Turkuvaz Medya Grubu'nun CEO'su olan Serhat Albayrak kimdir? Aynı zamanda da Berat Albayrak'ın ağabeyidir. Serhat Albayrak kaç yaşında, nereli? Serhat Albayrak mesleği nedir? Serhat Albayrak hayatı ve biyografisi nedir?

Türk iş insanı ve medya patronu, Turkuvaz Medya Grubu'nun CEO'su olan Serhat Albayrak kimdir? Aynı zamanda da Berat Albayrak'ın ağabeyidir. Serhat Albayrak kaç yaşında, nereli? Serhat Albayrak mesleği nedir? Serhat Albayrak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SERHAT ALBAYRAK KİMDİR?

Serhat Albayrak, Türk iş insanı ve medya patronu. Turkuvaz Medya Grubu'nun CEO'sudur.

Yeni Şafak'ın eski yazarı Sadık Albayrak'ın oğlu, Berat Albayrak'ın ağabeyidir.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

1998-2000 yılları arasında Wallstreet de çalıştı.

New York'da Pace Üniversitesi'nde Finans üzerine MBA yaptı.

Doktora eğitimini Bankacılık ve Finans dalında tamamladı.

Vestel'de yöneticilik, Çalık Holding'de Genel Müdürlük ve Star Medya Yayıncılık'ta İcra Kurulu Başkanlığı yaptı.

2007 yılı itibariyle Çalık Holding ve Turkuvaz Medya Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerini yürütmektedir.

64. Türkiye Hükûmeti'nde Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak'ın abisidir.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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