Serhat Aktaş: "Geleceğe Umutla Bakıyoruz"

Alp disiplininden sorumlu Milli Antrenör Serhat Aktaş, "EYOF 2017'den sonra yapılan düzenlemelerle birlikte geleceğe daha umutla bakıyoruz, daha başarılı olacağımızı düşünüyoruz" dedi.



Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Oyunları için Erzurum Palandöken'de yer alan kayak pistleri, Avrupa'dan gelecek genç sporcuları bekliyor. Europen Youth Olympic Festival (EYOF) 2017 için sporcuların hazırlıkları devam ederken, Alp disiplini Milli Takım Antrenörü Serhat Aktaş, yalnızca sporcuların değil kentin ve pistlerin durumunu da anlattı.



Aralık ayında yapılan seçmelerde Türkiye'yi alp disiplininde temsil edecek dört kız ve dört erkek sporcunun belli olmasıyla birlikte Aktaş, düzenlenen kamplarda çalışmaların hızla sürdüğünü aktardı.



Serhat Aktaş, kış sporlarının Türkiye'de geleneksel olarak daha yeni yerleşen, yeni kültür haline gelen bir alan olduğunu vurgulayarak, "Biz de elimizde devletimizin vermiş olduğu imkanlarla bu işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



"Tesislerimiz tam anlamıyla hazır"



EYOF 2017'den sonra yapılan düzenlemelerle birlikte geleceğe daha umutla baktıklarını dile getiren Aktaş, bu organizasyonun Erzurum'un turizmine, yaşantısına da çok büyük bir sosyal katkısı olacağına inandığını belirtti.



Bosna Hersek'in EYOF 2017'ye hazırlanamamasından dolayı oyunların Türkiye'ye verildiğini hatırlatan Aktaş, "EYOF büyük bir organizasyon ve bize getirisi olacak. Organizasyon için hazır olabileceğimiz zaman daha kısıtlıydı bizim için ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. Şu an tesislerimizle, pistlerimizle ve sporcularımızla; her şeyiyle tam anlamıyla hazır" şeklinde konuştu.



"Türkiye'nin en yüksek kayak merkezlerinden biri"



Milli Antrenör Aktaş, Erzurum'da yer alan Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri için yüksek kesimlerinde toz kar özelliği bulunabileceğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:



"Özellikle Palandöken çok eski bir kayak merkezi ve kar kalitesi bulunduğu yükseklik itibari ile çok üst düzeyde. Palandöken'in 3 bin 125 metrelik yüksekliği ile en yüksek tepesi olan Ejder, ismini de bu özelliğinden alıyor. Türkiye'nin en yüksek kayak merkezlerinden bir tanesi. Toplam 28 km uzunluğunda piste sahip, bu pistlerin içinde de Avrupa'nın en uzun doğal pistleri arasında yer alan 12 km'lik Güney Pisti bulunmaktadır. Hava sıcaklığı sıfırın altında 30 ve 35 derecelere kadar ulaştığı için yükseklerde 'toz kar' özelliği bulunur ve bu da çok farklı bir kayak zevki verir."



"Slalom etabını gece yapmayı planlıyoruz"



Palandöken Kayak Merkezinde kullanılan suni kar ve pistlerdeki gece aydınlatmasıyla geç saatlere kadar kayak zevki imkanı da sunulduğunu belirten Aktaş, "EYOF 2017'de slalom etabını gece yapmayı düşünüyoruz ve bu da Avrupa'da bir ilk olacak" dedi. - İSTANBUL