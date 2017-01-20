Sergio Ramos'a Yakışmadı!

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Real Madrid'in yıldız ismi Sergio Ramos, İspanya'da günün en çok konuşulan ismi oldu. Ramos'un Celta Vigo ile oynadıkları,kupa maçında Aspas'a tükürmesi kameralardan kaçmadı. İkili arasında yaşanan bir tartışma sonrası Ramos'un, Aspas'a tükürdüğü ancak rakibine isabet ettiremediği görülüyor.

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Karşılaşma sonrası konuşan Iago Aspas ise, "Maç sırasında hiç birşey farketmedim, daha sonra videodan görüntüleri izledim. Bunlar maç sırasında olağan şeyler, binlerce kez yaşanıyor. Sahada yaşanan, orda kalır" diye konuştu.