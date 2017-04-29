Sergey Bazarevich: "Zor Ama Kabul Etmemiz Gerekiyor"

Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergey Bazarevich, "Yaşadığımız problemlerin neticesinde kötü başlangıca karşılık veremedik ve maçta geri gelemedik. Zor ama kabul etmemiz gereken bir durum" dedi.



Spor Toto Basketbol Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor Medical Park deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan'a 92-62'lik skorla mağlup oldu. Mücadele sonrasında Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergey Bazarevich basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kötü bir maç olduğunu ifade eden Bazarevich, "Daha farklı şeyler umuyorduk. Uzun süreden beri ilk defa tam takım çalışma fırsatımız oldu. Yaşadığımız problemlerin neticesinde kötü başlangıca karşılık veremedik ve maçta geri gelemedik. Zor ama kabul etmemiz gereken bir durum. İyi zamanlarda herkes iyidir fakat kötü zamanlarda herkes bencilleşir ve birbirini suçlamaya başlar. Bugün bizim için kötü bir gündü. 22/3 3'lük isabetimiz var. Aslında bugün yaşadığımız kötü tecrübelerin sonucuydu. Hedefimiz son 3 maçın hepsinde elimizden geldiği kadar savaşmak. Biz de teknik ekip olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağız" şeklinde konuştu.



Mustafa Cantürk: "Ligi iyi bitirip yeni sezona başlayacağız"



Trabzonspor Medical Park oyuncusu Mustafa Cantürk, Beşiktaş'ı oynadığı oyundan dolayı tebrik ederek, "Maça çok iyi başladılar. Zaten farkın açılmasının sebebi de bizim kötü başlamamızdı. Uzun süre sonra bu maça tam kadro çıktık ama iyi bir sonuç alamadık. Ligde son 3 maçımız kaldı. En iyi şekilde bitirip yeni sezon için hazırlanmaya başlayacağız" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL