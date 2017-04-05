Sergen Yalçın: İyi Bir Hazırlık Maçı Oldu

Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Kayserispor, ilk maçta sahasında 3-0 yenildiği rakibine deplasmanda da 3-0 yenildi.



Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın bu maçı 'hazırlık maçı' olarak nitelendirirken şu ifadeleri kullandı



"3-0'lık skor bu maçı amaçsız hale getirdi diyebiliriz. Bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu. Kendi sahamızda oynayacağımız önemli bir lig maçımız var. Puan durumu bizim için çok sağlıklı değil. Puanlar alıp uzaklaşmak istiyoruz. Bireysel performanslar önemliydi. Sakatlık olmadığı için de memnunuz. Dar bir kadromuz var ve bizim için nispeten iyi bir hazırlık maçı oldu"