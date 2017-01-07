Sergen Yalçın'ın Hedefindeki Beşiktaşlı Futbolcu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Sergen Yalçın'a 4 futbolcunun transferi için açık çek verdi. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kayserispor ile Beşiktaş arasında adeta dostluk köprüsü yapıldı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile biraraya gelen Kayserispor Genel Menajeri Ali Reşat Çağan, adeta açık çek aldı. Orman-Çağan zirvesi Antalya'da bir toplantı yapan Beşiktaş Başanı Fikret Orman ile Kayserispor Genel Menajeri Ali Reşat Çağan, transfer zirvesi yaptı.

Kayserispor'un başkan adayı Erol Bedir'in de telefon ile katıldığı toplantıda "Ali Reşat Beşiktaş'ın evladıdır. Elimizden geleni yaparız" diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sarı kırmızılı takıma verebilecekleri futbolcuları da sıraladı.

4 futbolcu Kayserispor Genel Menajeri Ali Reşat Çağan'a "Kimi istiyorsan veririz. Yeter ki futbolcuyu ikna edin" diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı takımdan Ömer Şişmanoğlu, Kerim Frei, Luiz Rhodolfo ve Veli Kavlak isimlerine yeşil ışık yaktı.

Çağan teklif yaptı Sergen Yalçın'ın da teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Kayserispor'un ligde tutunabilmesi için gerekli desteği vermeyi garanti eden Fikret Orman'ın bu yaklaşımına teşekkür eden Kayserispor Genel Menajeri Ali Reşat Çağan, bu 4 futbolcudan en az 2'sini ikna edebilmek için görüşme turlarına başladı.

Ligin ikinci yarısı için bu futbolcuları kiralık olarak kadroya katmayı düşünen Ali Reşat Çağan, "Beşiktaş'ın bize olan bu yaklaşımı son derece önemli. İstediğimiz futbolcuları kadroya katmak için görüşüyoruz. Umarım bir iki gün içerisinde kesin sonuç alırız" yorumunda bulundu. Karar bekleniyor Kayserispor'un teklifini futbolculara ileten Ali Reşat Çağan, defans futbolcusu Luiz Rhodolfo, orta saha futbolcuları Veli Kavlak ve Kerim Frei, forvet futbolcusu Ömer Şişmanoğlu'nun vereceği kararı bekliyor.(Sporx)