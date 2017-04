Sergen Yalçın'ın At Yarışı Hikayesi Güldürdü!

Sergen Yalçın, Joey Barton'dan çok daha yetenekli bir futbolcu olmasına karşın İngiliz yıldızla kumar bağımlılığı konusunda benzer özelliklere sahipti.



Joey Barton futbol maçlarına bahis yaptığı için ceza almaktan kurtulamadı. Ama Sergen Yalçın, at yarışı oynadığı için hem ceza almadı hem de bu tutkusu futbol sahasındaki performansını da zaman zaman olumlu etkiledi.



2000-01 sezonunda Trabzonspor'da Sergen Yalçın ile birlikte forma giyen Erman Özgür, FourFourTwo'daki köşe yazısında Sergen Yalçın'ın at yarışısındaki başarısının saha içine de yansımasını şu şekilde anlatmıştı:



"Aç, aç, aç!" diye bağırmaya başladı ! Biz panik olduk tabii ama o hemen Tamer'in yatağındaki kumandayı alıp at yarışı kanalını açtı.



Bana bir rahatlama geldi ama bu rahatlık iki dakika sonra Sergen abinin "Koydummm!" diye bağırmasıyla hemen kayboldu.



Öyle bir sıçradı ki kafası tavana vuracak zannettim. Sergen abi altılıyı tutturmuştu ve bu sefer çok iyi para alacaktı (Çok iyi derken benim kontratımdaki bir yıllık paradan fazla!).



"Yarınki maçı bana bırakın" dedi ve tahmin edersiniz ki ertesi günkü maçı 2-0 kazanıp lider olduk! Çok iyi oynayıp bir de gol attı.



"Bu adam haftada bir altılıyı bulsa biz de şampiyon olabiliriz" diye düşünürken sakatlandı.



Bize "Beşiktaş'a gidip, 100'üncü yılda takımı şampiyon yapacağım." da demişti. O yıl altılı çok iyi gitmiş olacak dediğini de yaptı!