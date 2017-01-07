Sergen Yalçın, 'Halı Saha Topçusu' Dediği Kerim Frei'yi İstiyor

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kerim Frei'yi istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün genel menajeri Ali Reşat Çağan'ın da 23 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiklerini doğruladığı belirtildi.

Sporx'te yer alan haberde Çağan'ın, Kerim Frei'yi çok istediklerini idarecilere söylediği Beşiktaşlı yöneticiler ile saatler süren görüşmenin ardından olumlu ya da olumsuz bir cevap alamadığı ifade edildi.

YERDEN YERE VURMUŞTU

Bu haber akıllara Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde Kerim Frei ile ilgili yaptığı ağır eleştirileri getirdi. Yalçın 2014 yılında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından genç futbolcu ile ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı;

"NE OYNADIĞINI ÇÖZEMEDİM"

"Ben Kerim Frei'ın ne oynadığını nasıl bir oyuncu olduğunu çözemedim halı saha oyuncusu gibi geliyor. Ne olduğunu çözemedim. Halı sahada 6'ya 6 maç oynasak oynatırım. Çabuk diye vıdı vıdı bir şeyler yapıyor ama derbide falan Kerim ile oynanmaz"