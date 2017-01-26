Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan Veli Kavlak'ı Kiralamak İstiyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'un başına geçen teknik direktör Sergen Yalçın rotasını Beşiktaş'a çevirdi.

VELİ KAVLAK'LA GÖRÜŞTÜ

FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği maç öncesi Veli Kavlak ile baş başa transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

KİRALIK OLARAK İSTEDİ

Sergen Yalçın, yaptığı sohbette Veli Kavlak'ı kiralık anlaşmasına ikna etmek için uğraş verdi. Sakatlığını atlatan oyuncuya 'Gel 5 ay Kayserispor'da oyna. Beşiktaş'a hazır olarak dön." diyen Sergen Yalçın'ın transfer için nabız yoklamaya devam edeceği ifade edildi.

VELİ KAVLAK AYRILIĞA 'HAYIR' DEMİŞTİ

Omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle 1,5 sezondur futbol oynayamayan Veli Kavlak, sakatlığını atlattı.

Sakatlığını atlatmasına rağmen, Beşiktaş'ın istersen takımdan ayrılabilirsin dediği Veli Kavlak, kulübe "hayır" dedi. Oyuncu, Beşiktaş'ta oynamaya devam edeceğini kulübe iletti.

Sakatlığı uzun süren ve ligin ilk yarısında Almanya'da tedavi gören Veli Kavlak, ligin ilk yarısında Beşiktaş'la olan sözleşmesini dondurmuş ve ilk yarıda alacağı paradan feragat etmişti.