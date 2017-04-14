Sergei Bazarevich: 'Son İki Haftadır Kaliteli Antrenman Yapamıyoruz'

- Sergei Bazarevich: "Son iki haftadır kaliteli antrenman yapamıyoruz"



İSTANBUL - Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergei Bazarevich, "Son iki haftadır yeterince kaliteli antrenman yapma şansı bulamıyoruz. Bazı antrenmanlar 5'e 5 bile oynayamıyoruz" dedi.

Trabzonspor Medical Park, Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 100-77 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergei Bazarevich, "Efes'i tebrik ediyorum. Euroleague Play-off serisi öncesinde onlar için iyi bir hazırlık oldu. Onlara başarılar diliyorum. Son iki haftadır yeterince kaliteli antrenman yapma şansı bulamıyoruz. Bazı antrenmanlar 5'e 5 bile oynayamıyoruz. Öyle olunca böyle takımlara karşı oynayamıyorsunuz. Rakibimiz çok motive çıktı. O yüzden şanssızdık. Kalan sürede yönetimimiz sorunları çözer ve sağlıklı bir şekilde ligi bitiririz" diye konuştu.