Sergei Bazarevich: "Son İki Haftadır Kaliteli Antrenman Yapamıyoruz"
Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergei Bazarevich, “Son iki haftadır yeterince kaliteli antrenman yapma şansı bulamıyoruz.
Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergei Bazarevich, "Son iki haftadır yeterince kaliteli antrenman yapma şansı bulamıyoruz. Bazı antrenmanlar 5'e 5 bile oynayamıyoruz" dedi.
Trabzonspor Medical Park, Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 100-77 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergei Bazarevich, "Efes'i tebrik ediyorum. Euroleague Play-off serisi öncesinde onlar için iyi bir hazırlık oldu. Onlara başarılar diliyorum. Son iki haftadır yeterince kaliteli antrenman yapma şansı bulamıyoruz. Bazı antrenmanlar 5'e 5 bile oynayamıyoruz. Öyle olunca böyle takımlara karşı oynayamıyorsunuz. Rakibimiz çok motive çıktı. O yüzden şanssızdık. Kalan sürede yönetimimiz sorunları çözer ve sağlıklı bir şekilde ligi bitiririz" diye konuştu. - İSTANBUL