Serenay Sarıkaya, 23 Nisan'a Özel Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı

23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak tüm dünyaya armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıldönümü Türkiye'de büyük coşkuyla kutlanıyor. Serenay Sarıkaya da bugünü geçmişten bir fotoğrafını paylaşarak kutladı.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ PAYLAŞTI

Şimdilerde 'Fİ' dizisinde boy gösteren güzel oyuncu, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun… 'Çocuklar, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek, hepimizin insanlık görevidir' Mustafa Kemal Atatürk."