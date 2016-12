Serena Williams Evleniyor

Dünyanın en ünlü kadın tenisçilerinden Amerikalı Serena Williams Reddit'in kurucularından Alexiss Ohanian ile evleniyor.



Haberi reddit hesabından şiirsel bir dille duyuran Serena Williams, "önümde diz çökeren 4 kelimeyle evlilik teklif etti, ben de evet dedim," açıklamasını yaptı.



Açıklamada evlilik tarihi belirtilmedi.



Kariyerinde 71 tekler şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki raket 1997 yılından bu yana 81 milyon Euro kazandı.



33 yaşındaki Alexis Ohanian dünyanın en çok ziyaret edilen tartışma platformu Reddit internet sitesinin genel direktörlüğünü yapıyor.



