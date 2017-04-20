Seren Serengil Sevgilisinin Annesi İle Tanıştı

Geride bıraktığımız mart ayında, bir süredir gözlerden uzakta yaşadığı Özay Bakır'la olan ilişkisini açıklayan Seren Serengil, sevgilisinin annesiyle tanıştı.

"MUTLUYUZ ŞİMDİLİK"

Seren Serengil, şarkıcı Özay Bakır'la gizli saklı yaşadığı aşkı, geride bıraktığımız ayın son günlerinde "Ben iş adamı falan yapamıyorum. Mutluyuz şimdilik" sözleriyle duyurmuştu. Şarkıcı olan sevgilisiyle arasında yaş farkı olan Seren Serengil, bu durumun sorun teşkil etmediğini sürekli olarak ifade etse de herkes Bakır'ın ailesinin bu ilişkiye nasıl baktığını merak ediyordu.

"CANIMIN İÇİNİN İÇİ"

Seren Serengil, geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafalarda soru işareti oluşturan bu duruma bir son verdi. Özay Bakır'ın annesiyle tanışan Serengil, o anlarda çekilmiş fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Serengil o karelere şu notları düştü:

Özay'ın neden bu kadar düzgün, kişilikli, naif nezaketli, şefkatli ve sevgisini esirgemeyen biri oluşunun tesadüf olmadığını, annesini tanıyınca anladım. Ne mutlu bana ki ikinci bir ailem oldu. Canımın ta içinin içinin içi...