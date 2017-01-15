Seren Serengil, Saldırıya Uğrayan Eski Eşine Destek Çıktı

Yaşadığı evlilikler ile mutluluğu bir türlü bulamayan Seren Serengil, eski eşinin zor günlerinde yanına olmayı ihmal etmedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Geçtiğimiz gün Beşiktaş'ta şarkıcı Seren Serengil'in eski eşi Musa Melih Aytun bir gece kulübünde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından hafif şekilde yaralanan Aytun Ulus'taki özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

'ESKİ SEVGİLİ' KAVGASI

Musa Melih Aytun'un yeni bir aşka yelken açtığı ve yılbaşında sosyal medyadan kız arkadaşı ile birilikte çekilmiş fotoğrafı paylaştığı, bunun üzerine kız arkadaşının eski sevgilisinin sinirlenerek mekanı bastığı ortaya çıktı. Ünlü ismi yaraladıktan sonra kayıplara karıştığı belirtildi.

"HER ZAMAN YANINDAYIM"

Seren Serengil, yaralanan eski eşi için sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı: "'İyi günde kötü günde', evlenirken verilmiş bir söz olabilir. Evlilikler biter, sözler bakidir bende. Her zaman yanındayım. Geçmiş olsun Musa Aytun"

İşte Seren Serengil'in o paylaşımı: