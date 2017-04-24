Seren Serengil: Çıplak Fotoğraf Ebru'ya Ait Değil

Eski manken Ebru Şallı'nın sosyal medya hesabından geride bıraktığımız günlerde paylaşıldığı iddia edilen bir çıplak fotoğraf gündeme damga vurdu.

EBRU ŞALLI'DAN YALANLAMA GELDİ

Kısa sürede hızla yayılan fotoğraf Twitter'da trend topic olurken bu paylaşım hakkında yüzlerce belki de binlerce yorum yapıldı. Kısa süre sonra bu paylaşımla ilgili bir açıklamada bulunan Ebru Şallı cephesi avukat aracılığıyla bir paylaşımda bulundu ve iddiaları yalanladı.

BİR YALANLAMA DA SEREN'DEN

Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf Duymayan Kalmasın gündemine taşındı ve üzerine yorumlar yapıldı. Fotoğrafın kendisine hafta sonu bir başkası tarafından gönderildiğini söyleyen Serengil, bu kişinin Ebru Şallı olmadığını söyledi.

"EBRU BENİM YANIMDA GİYİNİYOR"

Serengil'in açıklamasıysa şöyle oldu: "Ebru Şallı'nın göğüslerinin arası çok açık ve göğüsleri paylaşılan fotoğraftaki gibi sarkık değil, o benim yanımda da soyunup giyindiği için net bir şekilde biliyorum. Aynı zamanda fotoğraftaki kişi daha yaşlı ve kilolu bir kadın. Ebru Şallı benim yanımda giyiniyor o fotoğraftaki kişi kesinlikle Ebru değil."