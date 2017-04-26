Seren Serengil: Çıplak Fotoğraf Ebru Şallı'ya Ait Çıkarsa Arkadaşlığımı Bitririm

Geçtiğimiz hafta internette kısa sürede yayılan ve Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafın yankıları sürüyor. 'Duymayan Kalmasın'da Seren Serengil arkadaşını yine korudu "Çıplak fotoğraf Ebru'nun çıkarsa arkadaşlığımı bitiririm" dedi.

EBRU ŞALLI SAVCILIĞA BAŞVURDU

Konu hakkında sessiz kalmayı tercih eden Ebru Şallı, dün konuyla ilgili olarak savcılığa başvurdu.



CENGİZ SEMERCİOĞLU: ÇIPLAK FOTOĞRAFTAKİ EBRU ŞALLI

'Duymayan Kalmasın' programında sunucu olan Cengiz Semercioğlu iki gündür bu konuyu ekrana taşıyor. Semercioğlu ısrarlı bir şekilde 'Bu Ebru Şallı'nın fotoğrafı; telefonu tutuşundan, fonda görünen detaylara kadar her şey aynı' diyor.



SEREN SERENGİL: FOTOĞRAF ONUN ÇIKARSA ARKADAŞLIĞIM BİTER

Semercioğlu, program partneri Seren Serengil'e aşırı bir savunma hali içinde olmasından dolayı töhmet altında kalacağını söyleyerek "Peki o fotoğrafın gerçek olduğu ortaya çıkarsa ne olacak?" diye sordu. Yakın arkadaşı Serengil ise "Eğer bu çıplak fotoğraf gerçek çıkarsa Ebru Şallı'yla olan arkadaşlığım biter" dedi.



