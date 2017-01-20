Seren Serengil: 'Asena, Caner'e Dua Etsin'

FutbolArena - Beşiktaş'ta top koşturan milli futbolcu Caner Erkin'in Şükran Ovalı ile evlenmesinin ardından eski eşi Asena Atalay'ın yıldız futbolcuyu icraya verdiği ileri sürülmüştü. Star TV'de program yapan Seren Serengil, konuyla ilgili Asena Atalay'ı sert sözlerle eleştirdi.



Caner Erkin'in iyi niyetli bir insan olduğunu ifade eden Seren Serengil, yıldız futbolcuyla Asena Atalay'ın birlikte olduğu dönemlerde basında çıkan haberlerin sürekli Asena Atalay ile ilgili olduğunu söyledi.



"CANER KADIN BULMADI Kİ"



Duymayan Kalmasın adlı programda konuşan Seren Serengil, "Bu yapılanlara anlam vermek zor. Bu evlilikten önce sen gittin. Caner seni terk edip bu kadını bulmadı ki. Yasak aşk iddiası, merdivende el ele tutuşmalar, Londra haberleri çıktı. Fotoğraflar da vardı. Adama niye kızıyorsun? Başkası olsa anında kapıya koyardı. Bu kadar habere rağmen yine eşini rencide etmedi. Caner çok iyi niyetli bir insan" ifadelerini kullandı.