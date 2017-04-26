Şereflikoçhisar'dan Haleplilere Yardım

Şereflikoçhisar İmam Hatip Mezunları Mensupları ve Sevenleri Derneğince temin edilen 26 ton un, Haleplilere ulaştırılmak üzere tırlarla dualar eşliğinde yola çıkarıldı.



Aziz Mahmud Hüdayi Camii önünde düzenlenen törende konuşan derneğin sekreteri Niyazi Düğer, Şereflikoçhisar halkının Suriye'deki insanlık dramına sessiz kalmadığını söyledi.



Bölgede yaşam mücadelesi veren Haleplilerin öncelikle un istediğini belirten Düğer, "Buradan yollanan 520 çuval un İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye sınırında alınıyor ve fırınlarda ekmeğe dönüştürülerek bölge halkına dağıtılıyor." dedi.