Şereflikoçhisar'da havuz tartışması



ANKARA - Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat'ın 16 Nisan referandumundan iki gün önce düzenlenen törende yaptığı konuşma sırasında sarf ettiği sözler, son olarak MHP Belediye Meclis Üyesi Halil Şahan tarafından eleştirildi. Yüzmek isteyenlerin havuza su koyup yüzebileceğini belirten Polat'a tepki gösteren MHP Belediye Meclis Üyesi Halil Şahan, yüzme havuzu inşaatına su dolu kovalar ile gitti.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat'ın 16 Nisan referandumundan iki gün önce düzenlenen törende yaptığı konuşma sırasında sarf ettiği sözler son olarak MHP Belediye Meclis Üyesi Halil Şahan tarafından eleştirildi. 14 Nisan Cuma günü pazar yerinde doğalgazın şehiriçi hattının döşenmeye başlaması için start verilmiş ve Belediye Başkanı Ferda Polat ise bu sırada yaptığı konuşmasında, "Gençlerimiz yüzme havuzu istiyor. Benden önceki belediye başkanımız yüzme havuzunu yaptı. Yüzmek isteyen gençlerimiz var ise gider orada suyu kor yüzer. Ama biz muhafazakar bir kesimiz. Onun için bunun üzerinin kapatılmasını istiyoruz. Allah izin verirse önümüzdeki günlerde oranın üzerini kapatacağız" demişti.

Bu konuşmanın sosyal medyada yayınlanmasının ardından hem ilçe içerisinden hem de ilçe dışından eleştiren ve tepki gösterenler arasına MHP Belediye Meclis Üyesi Halil Şahan da katıldı. Mehmet Aktaş Aile Piknik Parkında bulunan yüzme havuzu inşaatına su dolu kovalar ile giden Şahan orada yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Ferda Polat'ı esefle kınadığını söyledi.

Şahan, "Belediye Başkanı Ferda Polat'ın yapmış olduğu açıklamayı sosyal medya üzerinden izledikten sonra yapmış olduğu çağrı üzerine havalarında ısınmasını fırsat bilerek su dolu kovalarımızı kaptığımız gibi buraya geldik. Yarı olimpik, yarısı bitmemiş olan 7 yıllık bir eserin emeği sonucu olan yüzme havuzunun durumu ortadır. Taşıma suyu ile havuz doldurmayı gençlerimize hedef gösteren Belediye Başkanı Ferda Polat'ı esefle kınıyorum" dedi.

(EV-BT-