Şereflikoçhisar'da Doğalgaz Çalışmaları Başladı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde şehir içi doğalgaz hattı kazı çalışmaları, düzenlenen törenle başladı.



Törende konuşan Belediye Başkanı Ferda Polat, ilçede son günlerde güzel yatırımların yapıldığına dikkati çekerek, "Doğalgazı belki de bizim nüfusumuzun üç beş katı nüfus büyüklüğünde olan ama alamayan iller var. Bugün ilçemizde ilk kaynağı hep birlikte yapacağız. Büyükşehrin büyük yatırımları var. 9 yıldır beklediğimiz atıksu arıtma tesisi ihalesi yapıldı. Çalören ve Devekovan beldelerimizin kanalizasyonları yoktu, bu beldelerimizin kanalizasyon çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi tarafından başlandı. Bu sene Şereflikoçhisar'ın yatırım yılı olacak." diye konuştu.



Başkent Doğalgaz Yatırımlar Direktörü Zülküf Turhal ise doğalgazın günümüzde en çok tercih edilen konforlu ve çağdaş bir yakıt olduğunu belirterek, "Ortalama 4 kişilik bir aile ısınma ve sıcak su için doğalgaz kullandığı takdirde diğer yakıtlarla karşılaştırıldığında yaklaşık yıllık bin 500 lira kazanca ulaşıyor. Endüstri ve sanayide en çok tercih edilen ucuz yakıt sayesinde hem maliyetler düşecek hem de yeni iş sahaları açılacaktır." dedi.



İlçede önümüzdeki yıllarda toplam 41 milyon liralık yatırım bedeli ile 30 kilometre çelik hat, 150 kilometre polietilen hat ve 5 bin adet servis hattı imalatının gerçekleştirileceğini ifade eden Turhal, Şereflikoçhisar'da kasım ayı içerisinde Ekici Mahallesi'nin tamamı, İstiklal ve Yenimahalle'nin bir kısmına gaz arzının sağlanacağını aktardı.



Ticaret Odası Başkanı Yasin Tekin de doğalgazın ilçenin ufkunu açarak kaderini değiştireceğini vurguladı. Doğalgaz çalışmalarının 4 yıl önce başladığını anlatan Tekin, "Bugün işin temel atma noktasına geldik, doğalgaz Şereflikoçhisar'da geleceğin aydınlık olması demek, hem inşaatta hem konutta hem de sanayide daha iyi yatırımların ve kazançların olacağı bir ilçenin ortamının hazırlanması demek." diye konuştu.