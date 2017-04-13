Şeref Malkoç'tan Başkan Memiş'e Ziyaret

2023 hedeflerinde Türkiye vizyonu konulu konferansa katılmak için Bayburt'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberinde Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal ve teşkilat üyelerinden oluşan bir heyetle Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Malkoç'u Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.



Belediye Başkanı Memiş'e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Başdenetçi Malkoç ise Bayburt'ta bulunmaktan dolayı memnun olduklarını ifade ederek Başkan Memiş'e görevinde başarı temennisinde bulundu. Ziyaret, Memiş'in Şeref Malkoç'a Bayburt kültüründe önemli yer tutan ehramdan kravat, dokuma seccade ve Bayburt taşından yapılmış Bayburt Saat Kulesi biblolarından hediye etmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT