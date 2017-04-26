Şeref Malkoç: "100'e yakın öğrencimizin sınavının geçerli sayılmasına yardımcı olduk"

KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç:

"ÖSYM; LYS, KPSS, ALES'e girecek olanlara yeniden müracaat süresi hakkı verdi"

"09.45 mağdurları ile ilgili olarak ÖSYM'den olumlu bir sonuç gelmezse kararımızı açıklayacağız"



ANKARA - Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "ÖSYM ile yaptığımız çalışmalar sonucunda sınavı iptal edilen 100'e yakın öğrencimizin sınavının tekrar geçerli sayılmasına yardımcı olduk" dedi.

Başdenetçi (Ombudsman) Şeref Malkoç, LYS, KPSS, ALES sınavları için başvuru tarihlerini kaçırarak mağdur olan öğrencileri kabul etti. Kurumun kurulmasındaki amacın idarenin hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi olduğunu söyleyen Malkoç, "Amacımız iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve mümkün olduğu kadar idari hataların azaltılması, eksikliklerin giderilmesidir. Ombudsmanlık kurumumuz vatandaşlarımızın avukatı niteliğindedir. Onların hak arama kültürlerini geliştirme, hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri kaldırmak görevimizdir. Bunu yaparken idarenin karşısında değil, idarenin dostuyuz. Tavsiye kararlarımızla, yaptığımız çalışmalarla bu yavrularımızın avukatlığını yaparken idare ile de iyi ilişkiler kurarak onlara da yardımcı olmaya, yol göstermeye çalışan bir kurumuz. Vatandaşla idare arasında köprüyüz" açıklamasında bulundu.

"100' e yakın öğrencimizin sınavının geçerli sayılmasına yardımcı olduk"

Sınavlarla ilgili olarak binlerce başvuru geldiğinin altını çizen Malkoç, "Aldığımız kararlar var. Bu kararlardan birisi de ÖSYM'nin yaptığı sınavlarla ilgilidir. 12 Mart'ta üniversite sınavının birinci aşaması olan YGS yapıldı. Bazı problemler ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi ÖSYM'nin yaptığı kural değişikliği ile 10: 00'da başlayan sınava 9: 45 te öğrenciler alındı. Bazı sorunlar ortaya çıktı. Öğrencilerin bir kısmı hasta olduğu için ilacı ile girdi. Solunum cihazı ile giren bir yavrumuz vardı, Tokat'tan Zehra kızımız solunum cihazı ile girdiği için sınavı iptal edildi. Bize başvurdular, ÖSYM ile yaptığımız çalışmalar sonucunda sınavı iptal edilen 100'e yakın öğrencimizin sınavının tekrar geçerli sayılmasına yardımcı olduk. ALES, KPSS, Adalet Bakanlığının sınavlarına, YGS'ye girip LYS' ye girmeye hak kazanan yavrularımız vardı. Bu yavrularımızın bir kısmı değişik sebeplerden dolayı alan tercihi yapamadılar, ücretlerini yatıramadılar. Bize müracaat ettiler ÖSYM yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda iyi bir noktaya gelindi. Çözüme ulaşıldı. ÖSYM; LYS, KPSS, ALES'e girecek olanlara yeniden müracaat süresi hakkı verdi. Bu olay vatandaşa yönelik olumlu ve önemli bir olay. Kurumumuz için en güzel günlerden birisi. ÖSYM yetkilileri ile yaptığımız çalışmalar sonucunda böyle bir imkan doğdu. Bir öğrencimiz İlk 4 bine girmiş, alan tercihi yapıp para yatıracağı esnada annesi hastalanmış, doktora gitmiş annesinin kanser hastası olduğunu öğrenmiş, üzüntüden yatıramamış. İlk 3 bine giren yavrularımız var kendilerini sınava öyle bir kaptırmışlar ki alan tercihine para yatırmayı unutmuşlar. Bu yavrularımızın memnuniyeti bütün milletimizin memnuniyetidir" ifadelerini kullandı.

"ÖSYM' den sonuç gelmezse kararımızı açıklayacağız "

9: 45 mağdurlarının başvuruları ile ilgili olarak Malkoç, "Çalışmalarımız tamamlandı. Kararın yazım aşamasındayız, toplumda bu konuya yardımcı olabilecek bütün kesimlerle görüşüldü. ÖSYM bu tür kural değişikliklerini daha yumuşak geçiş ile yapsın. Kamuoyunu ilgilileri veya öğrencilerin ailelerini daha çok aydınlatsın ki bu tür olaylar olmasın. ÖSYM hangi adımı atabilecekse onu atmasını bekliyoruz. ÖSYM' den olumlu bir sonuç gelmezse kararımızı açıklayacağız. Kararın yeni mağduriyetler oluşturmayacak bir karar olacağı kanaatindeyim. 10 bin civarı mağdur öğrenci olduğunu duyduk. Bize müracaatlar açısından KPSS için 330, ALES için 10 ve LYS için de 256 kişi başvuru yaptı" şeklinde konuştu.

"1 yılımız onlar sayesinde boşuna gitmedi"

Sınav mağduru öğrencilerden Sümeyye Akay memnuniyetini dile getirerek, "YGS' de ilk 3 bine girdim. LYS kaydımı yaptırdım ama babamla iletişim sıkıntısı yaşadığım için sınav ücretini yatırmayı 2 gün ile kaçırdım. O an çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Hocalarımın yardımı ile Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdum. Çok yardımcı oldular, onlar sayesinde tekrardan sınava girebilme şansı kazandım. Bize dünyaları verdiler. Ombudsman Şeref Malkoç ve onun çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. ÖSYM'ye de ben ve benim gibi mağdurların yüzünü güldürdükleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sınav mağduru öğrencilerden Zeynep Taşer, "27 bininci oldum. Başvuru süresinin son 3 günü yurttaydım. Sınav stresi ile sosyal medyadan uzaktık. O yüzden başvuruyu kaçırdık. Çözüm aradık bu kuruma başvuru yaptık. 1 yılımız onlar sayesinde boşuna gitmedi" açıklamasında bulundu.