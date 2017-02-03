Serdivan'ın Tüm Altyapısı Yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Serdivan'ın tüm içme suyu altyapısının yenileneceği projede gelinen son noktayı açıkladı.



SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehrimizin 16 ilçesine altyapı anlamında önemli yatırımlar yaptık. Sakarya'yı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirebilmek için altyapı, içme suyu ve atıksu konusunda hayata geçirdiğimiz dev projelerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Önemli projelerimizden biri olan Serdivan İçme suyu Projesi kapsamında ilçemize 35 milyonluk yatırım yaparak tüm içme suyu altyapısını yeniliyoruz. Bölgede toplamda 300 kilometre yeni hat inşa edeceğiz" dedi.



Projenin ilçedeki su kalitesi için önem arz ettiğini belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Serdivan'da inşa ettiğimiz 300 kilometrelik içme suyu hattı ile ilçemizin tüm içme suyu altyapısını yeniliyoruz. Proje ile ilçemizdeki içme suyu kalitesini garanti altına alacağız. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şuanda hattın 5 kilometrelik kısmı tamamlandı. Şehrimizin 1999 depreminde ciddi anlamda zarar gören altyapısını yeniliyoruz. Böylelikle bölgedeki kayıp kaçak oranını dünya standartlarına indireceğiz. İlçemizin en az 50 yıllık içme suyu geleceğini garanti altına almış olacağız" diye konuştu.



Projenin Serdivan için önemli yenilikleri de beraberinde getirdiğini dile getiren Rüstem Keleş, "Proje dahilinde inşa ettiğimiz 5 bin metreküplük depomuzda çalışmalar yüzde 67 seviyesine ulaştı. Ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde yaklaşık 13 kilometrelik yağmursuyu hattı da inşa edeceğiz. Proje ile Serdivan'ı 30 basınç bölgesine ayırdık. İlçede inşa ettiğimiz 300 kilometrelik hattın belli noktalarına 30 adet basınç odası koyacağız. Sapanca Gölü'nden aldığımız suyu arıtarak tam kontrollü bir şekilde vatandaşlarımızın musluklarına ulaştıracağız. Yatırımımızın şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA