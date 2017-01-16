Serdivan'da Kaldırımlar Yenilendi

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Atatürk ve Süleyman Binek Caddelerinin zamana ve kullanıma bağlı olarak ekonomik ömrünü tamamlayan kaldırımları yenilendi.



Toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan iki güzergahın her iki tarafının da bordür ve baskı beton ile kaplanarak yenilendi. Kaldırımın yanı sıra aynı hat üzerinde 2 bin 200 metre uzunluğunda bisiklet yolunun da eklendiği ifade edildi.



Serdivan Belediyesi, ilçe genelinde çalışmaların hız kesmeden süreceğini açıkladı. - SAKARYA