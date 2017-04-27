Serdivan Belediyesi Onlara Bir Tuş Kadar Yakın

Serdivan Belediyesi, erişilebilirlik ve sosyal sorumluluk hizmetleri kapsamında yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.



Yalnız yaşayan yaşlı bireylerin evlerine kurulan akıllı takip ve çağrı sistemi ile yaşlılar, üzerlerinde taşıyacakları kolyenin butonuna basarak 7/24 belediyeden yardım talep edebilecek. Kablosuz bağlantı teknolojisi ile telefon çevirme zahmetini ortadan kaldıran uygulamada çağrı merkezine ulaşan yardım ikazı sonucu, Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görevli hayat çağrısı ekibi süratle harekete geçerek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Sisteme düşen uyarı ile birlikte Hayat Çağrısı ekibi, çağrıyı bırakan kişinin sağlık sorunlarından, kullandığı ilaçlara kadar tüm bilgilere anında erişebiliyor. Sistem sayesinde sağlıktan kişisel bakıma kadar yaşlıların tüm ihtiyaçları bir buton sayesinde hayat çağrısı ekibi tarafından evde yapılıyor.



"Sistemi ilk başkan alemdar denedi"



Sistemin kurulduğu evlerden birine misafir olan Başkan Yusuf Alemdar, uygulamayı yerinde inceleyerek, ilk yardım çağrısını hane sahibi ile birlikte yaptı. Yardım uyarısına anında cevap veren Serdivan Belediyesi Çağrı Merkezi, hayat çağrısı ekibini sistem üzerinden sinyal aldığı adrese yönlendirdi. Ekip, kısa süre içerisinde sinyalin geldiği eve ulaşarak çağrı sahibinin taleplerini yerine getirdi. Hayat çağrısı ekibi ile 7/24 yaşlıların yanlarında olduklarını belirten Başkan Alemdar, bu sistem sayesinde yaşlıların kendilerini daha güvende hissedeceklerini ve gündelik hayatlarının daha da kolaylaşacağını ifade etti. - SAKARYA