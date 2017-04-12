Her ayın ilk haftası yayınlanan aylık şehir kültürü gazetesi Serdivan Ajans'ın 23'üncü sayısı çıktı.



Gazete, bu ay İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim üyeliğinin yanı sıra Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde de dekanlık yapmış olan Şaban Teoman Duralı'yı okuyucuyla buluşturuyor. Millet olarak Alzheimer hastası olduğumuzu belirten Duralı, "En büyük servetimiz akıldır. Aklın beslendiği kaynak hafızadır. Bireysel olsun toplumsal olsun hafızasını kaybetmiş bir insan akıldan yoksundur, aklını kaybetmiş bir kişi insan değildir" dedi. Gazetenin Geleneksel Sanatları köşesinde ise, evrenin sonsuzluğunu simgeleyen dikdörtgen, üçgen, daire gibi birçok yalın formların birleşmesinden oluşan geometrik biçimler ve motifler yer alıyor. Her sayısında farklı yörelere ve illere konuk olan Ajans'ın bu ayki durağı ise Peygamberler Şehri; Şanlıurfa. Şanlıurfa'ya yolunuz düşerse; ne yenir, nereye gidilir, ne alınır bu sayıda öğrenebilirsiniz.



Gazete, Türkiye ve Dünya gündemine ilişkin yeni gelişmelerin yanı sıra Golden City Awards 2017 yarışmasından ödülle dönen Cephe Sakarya Darbeye Karşı Kol Kola belgeselinin detaylarını haber kuşağında okuyucunun beğenisine sunuyor. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada; Serdivan Ajans'ın 23. sayısını Serdivan Belediyesi ile Serdivan Fikir ve Sanat Akademisinden ücretsiz olarak temin edilebileceği belirtilirken; ayrıca gazetenin issuu.com/serdivanajans adresinden de dijital olarak takip edilebileceği bildirildi. - SAKARYA