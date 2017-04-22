Serdar Tuncer ile Şiir Dinletisi
SERDAR TUNCER İLE ŞİİR DİNLETİSİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
SERDAR TUNCER İLE ŞİİR DİNLETİSİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Esenler
Mekan : İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Yavuz Selim Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No: 2
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00
Kategori : SERDAR TUNCER İLE ŞİİR DİNLETİSİ
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io