Serdar Tuncer'den 'Ne Yapsalar Boş Göklerden Gelen Bir Karar Vardır!' Şiiri

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler kurumunun hazırladığı 'Kutlu Doğum Haftası' programına konuk olarak çıkan Serdar Tuncer, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da seslendirdiği 'Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır.

Serdar Tuncer'den 'Ne Yapsalar Boş Göklerden Gelen Bir Karar Vardır!' Şiiri

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler kurumunun hazırladığı 'Kutlu Doğum Haftası' programına konuk olarak çıkan Serdar Tuncer, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da seslendirdiği 'Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır!' şiirini seslendirdi....

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