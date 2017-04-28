Serdar Taşçı ile Yakın Temas

50. yılında şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, gelecek sezon için kadro çalışmalarını sürdürüyor. Fanatik'te yer alan habere göre bordo-mavili ekip, Ersun Yanal'ın listesindeki isimlerle temas kurmaya başlarken deneyimli çalıştırıcının uzun süredir kadrosunda görmek istediği ancak yüksek bonservis engeline takıldığı Serdar Taşçı konusunda harekete geçtiği öne sürüldü. Adı uzun süredir Trabzonspor ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Türk asıllı Alman stoperle görüştüğü öne sürülen Ersun Yanal'ın, tecrübeli oyuncudan olumlu yanıt aldığı belirtildi.



BONSERVİSSİZ GELİYOR



Rus ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen Serdar Taşçı'nın sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması, Trabzonspor'un iştahını kabartıyor. Yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak olan Trabzonspor, oyuncunun Rusya'da kazandığı 2,5 milyon euro'luk maaşının aynısını teklif edecek. Serdar Taşçı'ya, bonservisi olmadığı için bir miktar da imza parası ödeneceği konuşuluyor. Stuttgart'ta yıldızı parlayan ve uzun süredir Rusya'da top koşturan Serdar, geçen sezon Bayern Münih'e kiralanmış fakat fazla süre alamamıştı.