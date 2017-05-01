Serdar Taşçı'dan Trabzonspor Açıklaması!

Trabzonspor ile görüştüğü iddiaları üzerine konuşan Serdar, "Ayrılıyor muyum? Kesinlikle herhangi bir Türk ekibiyle görüşmüyorum. Burada oynamaktan dolayı mutluyum. Spartak'taki her şeyi seviyorum. Şampiyonluğa da oldukça yakınız. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.



26 hafta sonunda 60 puan toplayan Spartak, bitime 4 hafta kala en yakın rakibi CSKA'nın 10 puan önünde bulunuyor.



(Ajansspor)