Serdar Ortaç Yediği Dayağı Anlattı

Ünlü popçu Serdar Ortaç, okunan bir şarkı sonrası o şarkıya ait anısını izleyenler ile paylaştı.


Ünlü popçu Serdar Ortaç, okunan bir şarkı sonrası o şarkıya ait anısını izleyenler ile paylaştı


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Serdar Ortaç