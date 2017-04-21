Serdar Ortaç: Hem Atatürk'ü Hem Erdoğan'ı Seviyorum

Şarkıcı Serdar Ortaç verdiği röportajda, Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda sandıktan 'evet' çıkmasının "Türkiye'ye artılar katacağını" savunarak, "Cumhurbaşkanımız benim dönemimin en güçlü lideridir" dedi.

"HEM ATATÜRK'Ü HEM DE ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM"

Serdar Ortaç sözlerine şöyle devam etti: Erdoğan'dan iyisi yok. Ben Erdoğan'ı sevemez miyim, bunda ne yanlış var? Bunu söylemeye çekinen kesimler var. Bu kesimleri de anlamakta güçlük çekiyorum. Ben hem Atatürk'ü hem de Erdoğan'ı seviyorum. Kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlayan kesimlere soruyorum, bunun neresi yanlış?

ORTAÇ MUHALEFETE ÇATTI

"Muhalefet ne yazık ki konuşmaya açık değil" görüşünü öne süren Ortaç, "Her şeye muhalefet ederek bir yere varılmaz. Ülkedeki kutuplaştırmayı devam ettiriyorlar. İzledikleri bu politikayı değiştirmesi gerekiyor. Daha yumuşak ve kucaklayıcı bir dil kullanmak ülkemizin geleceği için çok önemli" diye konuştu.

"80-90'LI YILLARDA BEN DE ÇOK HATA YAPTIM

"15 Temmuz darbe kalkışması başta olmak üzere terörle mücadelede devletimizin yanında yer alan bir isimsiniz. Siz kendinizi bu açıdan milli ve yerli bir sanatçı olarak görüyor musunuz?" sorusuna Ortaç şöyle cevap verdi: Ben milletimin yanında olan bir sanatçıyım. Milletim neye karar veriyorsa o doğrudur. 80'li, 90'lı yıllarda bambaşka bir dünya ve Türkiye vardı. Ben de o Türkiye'nin bütün acılarını gördüm ve yaşadım. O yıllarda ben de hata yaptım çünkü bize ne öğretildiyse ben de ona göre davranmıştım. Yaş aldıkça aslında bize o zamanlar öğretilenlerin hepsinin doğru olmadığını gördüm. Ben de şimdi eski öğrendiklerimi tamir ediyorum. 80 darbesini yaşayan bir insanım. Ülkede o dönemde büyük bir kaos vardı.