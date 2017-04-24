Serdar Ortaç, Atatürk'ü de Erdoğan'ı da Seviyorum Lafından Sonra Radikal Kararlar Aldı

Pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç, anayasa değişiklik referandumunun ardından 'Evet' çıkamasına sevindiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da Mustafa Kemal Atatürk'ü de çok sevdiğini söyledi. Ancak bu sözlerinden sonra eleştirilince Ortaç, "Bana artık siyaset sormayın, siyaset konuşmayacağım" diyerek radikal bir karar aldı.

"BANA NE ZAMAN ÇOCUK YAPACAKSINIZ DİYE SORUN"

Serdar Ortaç aldığı eleştiri sonrası, "Bana artık siyaset sormayın her gün çocuk ne zaman diye sorun razıyım" diyerek Instagram'dan video çekti.



Serdar Ortaç'ın videoda söylediği o sözler:

Ben birleştirici olmak istemiştim, demek ki beceremedim. Bundan sonra hiç konuşmuyorum. Artık bana lütfen rica ediyorum siyaset ve politika sormayın. Hergün "ne zaman çocuk yapacaksın" diye sorun ona razıyım ama lütfen siyaset sormayın. Çünkü ben artık konuşmuyorum.



