Serdar Gürler: 'Milli Takıma Gidersem, Annem Kurban Kesecek' - Antalya

ERKAN TİRYAKİ - Gençlerbirliği'nin bu sezon en golcü oyuncusu Serdar Gürler, A Milli Futbol Takımı'na seçilmesi durumunda annesinin kurban keseceğini söyledi.



Serdar Gürler, kırmızı-siyahlı ekibin Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümüne hazırlanmak için Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Bu sezon Süper Lig'de 7 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki oyuncu, A Milli Futbol Takımı için Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den davet beklediğini kaydetti.



Milli takıma seçilmesi durumunda buna en çok annesinin sevineceğini aktaran Serdar, şöyle konuştu:



"Her Türk oyuncu gibi Fatih hocadan davet beklentim var. Milli forma paha biçilemez, gururlu bir şey. Annem, 'A Milli Takım'a gittiğin zaman kurban keseceğim.' sözü verdi. İnşallah o günü ona yaşatırım. Türk Milli Takımı'nda oynamak kolay değil. Çok kaliteli oyuncular var. Onun için çalışıyorum. Bu sene istediğim en çok şey bu. İnşallah Fatih Terim performansımı iyi bulur ve bana bu formayı layık görür."



"İrfan Can'ın transferi sürpriz oldu"



Serdar Gürler, eski takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'nin Medipol Başakşehir'e transferini sürpriz olarak değerlendirdi.



Transferden önce İrfan Can'a "Fenerbahçeli nasılsın?" diye telefon açtığını aktaran Serdar, eski takım arkadaşıyla ilginç diyaloğunu şöyle anlattı:



"İrfan'ın Medipol Başakşehir'e gitmesi sürpriz oldu. Onu telefonla aradım, 'Fenerbahçeli nasılsın?' dedim. 'Ne Fenerbahçe'si oğlum, Medipol Başakşehir'e imza attım.' dedi. Benim de öyle haberim oldu. Bence en iyi seçeneği yaptı. Çünkü büyük takımlara herkes gidiyor. İsim arıyorlar, Lens, Sow, Van Persie... Orada Türk oyuncu bir maç kötü oynadığında şans tanınmaz. Türkiye'nin gerçeği bu. Medipol Başakşehir'de de çok iyi oyuncular var ama oraya daha fazla uyum sağlar. En iyi seçimi yaptı."



"Gençlerbirliği'ni hak ettiği yere getireceğiz"



Serdar Gürler, Gençlerbirliği'ni bu sezon hak ettiği yerlere getirmek istediklerini dile getirdi.



Hedeflerinin ligi ilk 6'da bitirmek olduğunu vurgulayan başarılı futbolcu, "Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Avrupa'ya gidersek bu kadro yeter mi, bilmiyorum. Sonuçta 3 günde bir maç oynamak kolay değil. Osmanlıspor bunu başardı. Osmanlıspor'un yedekleri de çok kaliteli. Bizde giden oyuncular oldu. İrfan Can'ın yeri boş. Kaliteli birkaç oyuncuyla seneye Avrupa Ligi'nde yer alıp 3 kulvarda da başarılı olabiliriz." ifadelerini kullandı.



Son haftalarda yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini vurgulayan Serdar, şöyle devam etti:



"İbrahim (Üzülmez) hocamız ayrıldı. Çok sevdiğimiz biriydi. Sonra hemen hemen aynı karaktere sahip Ümit (Özat) hocamız geldi. Oyuncularına çok yakın, ağabey gibi davranıyor. Onunla çıkışa geçtik. Fenerbahçe'ye karşı da en iyi oyunumuzu oynadık ama futbolun gerçeği 'atamayana atar' devreye girdi. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. İnşallah Gençlerbirliği'ni hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz."



Ligin ilk bölümünün son haftasında 3-1 kazandıkları Bursaspor maçında 2 gol ve 1 asist yapan Serdar Gürler, "Bursaspor maçı benim için özeldi. Çok iyi oynadım, 2 gol atıp 1 asist yaptım. Bir maçta hiç 2 gol atamamıştım. Bunu yapmak istiyordum ve Bursaspor'a denk geldi. İnşallah böyle devam eder." şeklinde görüş belirtti.



"İrfan Can kardeşim şampiyon olsun"



Serdar Gürler, eski takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'den dolayı Medipol Başakşehir'in şampiyon olmasını istediğini aktardı.



Medipol Başakşehir'in son haftalarda iyi oynamadığını söyleyen kırmızı-siyahlı futbolcu, "Medipol Başakşehir çok iyi futbol oynamıyor ama takım olmuşlar. Son haftalarda kötü oynadılar. İnşallah kardeşim İrfan Can, Medipol Başakşehir'le şampiyon olur ama şampiyonluğa an yakın takım bence Beşiktaş." diye konuştu.



"Trabzonspor benim için hayal kırıklığı oldu"



Serdar, 2014-2015 sezonunda transfer olduğu Trabzonspor'da istediği şansı bulamadığını söyledi.



Trabzonspor günlerini anlatan Serdar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Trabzonspor benim için hayal kırıklığı oldu. Bana şans vermediler. Hami Mandıralı istedi beni ama 3 gün sonra gönderildi. Vahid Halilhodzic ise bana 'Seni istemiyorum, oynatmayacağım.' dedi. O zaman başkan İbrahim Hacıosmanoğlu bırakmadı beni ama oynatmadılar. Benim için kötü geçti."



Bir futbolcu için en önemli şeyin forma giymek olduğunu belirten Serdar, büyük kulüplere transfere tereddütlü yaklaştığını söyleyerek, "İstersen 5-6 milyon avro al, oynamazsan mutsuz olursun. Bu yüzden daha az popüler kulübe gidip oynamayı tercih ederim. Oynarsam mutluyum yoksa evde de huzursuz oluyorum. Sahaya çıkıp gol atınca mutluyum. Trabzonspor'da böyle olmayınca mutsuzdum." ifadelerini kullandı.



Tereddüdüne rağmen her futbolcu gibi büyük kulüplerde oynamak istediğini de dile getiren Serdar, "Kim istemez ki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a gitmek. Önceliğim daha çok futbol oynamak. Buralara gittiğimde daha güçlü olmak. Türkiye böyle. 5 milyon avro verdiğini mi yoksa bedava aldığını mı oynatırsın? Başkan '5 milyon avro verdim, bunu nasıl oynatmazsın?' der mantalitesi var." diyerek sözlerini tamamladı.