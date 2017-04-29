Serdar Gürler'den Transfer Açıklaması!

Serdar, "Bugünkü tablo gerçek Trabzonspor. 1.5 yılım geçti, bu kadar iyi görmemiştim. Muharrem Usta sözünü tutmaya devam ediyor. Puan almaya geldik. Biz Trabzonspor'a karşı 10 kişi oynamaya alışkınız, ilk yarıdaki maçta Ahmet bugün Uğur. Serdar Gürler son 6 haftayı Gençlerbirliği'nde geçirecek. Menajerime çok teklif var" ifadesini kullandı.