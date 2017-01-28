Serdar Aziz'den Volkan Demirel'e Gönderme

FutbolArena - THY Euroleague'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yendiği maçın ardından kaleci Volkan Demirel'in yaptığı tezahürat sarı kırmızılı camianın tepkisini çekti.



Galatasaray'ın stoper oyuncusu Serdar Aziz'in, Volkan Demirel tartışmaları yaşanırken sosyal medyadan yaptığı paylaşım, milli kaleciye gönderme olarak yorumlandı



'YAPTIKLARIYLA KÜÇÜLENLER...'



Serdar Aziz paylaşımında, "Yaptıklarıyla küçülenler, laflarıyla büyüdüklerini sanmasın." ifadelerini kullanırken, sarı kırmızılı taraftarlar fotoğrafın altında Volkan Demirel'e bir kez daha tepki gösterdi.



Öte yanda Galatasaray yönetimi, Volkan Demirel ve Instagram canlı yayınında sarı kırmızılı kulübe küfür eden Josef de Souza'yı TFF'ye şikayet etti.



İşte Serdar Aziz'in paylaşımı:





27 Oca 2017, 08: 45 PST

Serdar Aziz (@serdaraziz_4) tarafından paylaşılan bir fotoğraf (