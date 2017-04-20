Serdar Aziz'den Bursaspor'a Jest!

Bursaspor'dan sezon başında Galatasaray'a transfer olan Serdar Aziz 80 bin euro olan alacağını alt yapıda kullanılması şartı ile kulübe bıraktı.



Bursaspor Başkanı Ali Ay'ı telefonla arayan yeşil-beyazlıların eski kaptanı Serdar Aziz, 80 bin Euro tutarındaki alacağını Vakıfköy'deki alt yapıya harcanması için bağışladığını söyledi. Serdar'ın bu jesti karşısında çok şaşıran Başkan Ali Ay, "Bu para son kuruşuna kadar alt yapımıza harcanacak" diyerek eski kaptanına teşekkür etti.



(Sözcü)